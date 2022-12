EdF : Victoire de la France, Noël Le Graët se félicite

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a perdu la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine ce dimanche aux tirs au but (3-3 ; 2 Tab à 4). Noël Le Graët s'est montré triste mais satisfait.

L'équipe de France a perdu la finale de la Coupe du monde 2022 ce dimanche soir. Les Bleus n'ont, comme en 2006, pas fait le poids lors de la séance des tirs au but. Emiliano Martinez aura repoussé la tentative de Kingsley Coman et orienté le tir à côté d'Aurélien Tchouameni. Hugo Lloris, lui, ne s'est pas montré inspiré pour repousser une tentative argentine. Résultat, l'Argentine a pris le meilleur sur l'équipe de France sur le score de 4 buts à 2. Avant ça, les deux équipes nous ont offerts une finale d'anthologie. L'Albiceleste avait rapidement pris les devants grâce à un penalty très généreux accordé après une faute d'Ousmane Dembélé sur Angel Di Maria. Leo Messi ne s'est pas prié pour ouvrir le score. Par la suite, Angel Di Maria y est allé de son but suite à une contre-attaque rondement menée. Les joueurs de l'équipe de France étaient totalement dépassés avant de revenir au score puis d'y croire à nouveau grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé.

Noël Le Graët, la fierté pour les Bleus

🇫🇷 Noël Le Graët : "C'est quand même une victoire pour le football français." #RMClive pic.twitter.com/EOVFEEw3mD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 18, 2022

Cette défaite des Bleus fait mal mais rend fiers de nombreux fans et observateurs. C'est aussi le cas de Noël Le Graët, qui a indiqué au micro de RMC : « On est bien revenu. On a égalisé à nouveau à trois à trois puis on a eu une balle de match. On a perdu aux tirs à but. Mais c'est quand même une victoire pour le football français. On est triste mais on a réalisé que l'équipe de France a fait une bonne performance. Personne ne l'attendait à ce niveau. On est revenu ce soir. Mbappé ? Il met 4 buts et dans le jeu, il va très vite. Il est très fort. C'est l'homme de demain et d'aujourd'hui », a notamment indiqué le président de la Fédération Française de Football, qui a aussi précisé qu'il aurait bientôt un rendez-vous avec Didier Deschamps pour faire le point concernant une prolongation de contrat.