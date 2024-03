U23 ‍: Les Français gâchent tout face aux USA

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le hasard du calendrier faisait que l'équipe de France Espoirs affrontait ce lundi les Etats-Unis en amical. Une rencontre qui est une répétition générale pour les deux formations qui s'affronteront lors du premier match des JO de Paris le 24 juillet au Vélodrome. Et les Bleuets ont des leçons à retenir.

Dans un stade Bonal bien rempli, et face à une formation américaine très joueuse, les Bleuets avaient ouvert le score grâce à un but de Kalimuendo sur penalty (27e). Emmenée par un Cherki des bons soirs, l'équipe de France avait ensuite doublé la mise à la 79e sur un joli tir de Diouf, quelques minutes après la sortie du joueur de l'OL. Alors que l'on pensait que la formation de Thierry Henry avait fait le plus dur, les Etats-Unis allaient pourtant revenir au score en l'espace de trois minutes, sur deux actions presque similaires. C'est d'abord Yow qui réduisait le score d'une belle frappe (2-1, 86e), puis son coéquipier Cowell égalisait (2-2, 89e). Le score en restait là, de quoi donner de gros regrets aux jeunes joueurs tricolores, lesquels devront s'en souvenir dans quatre mois lors des Jeux Olympiques de Paris.