TV : L'Equipe de France exclusivement sur TF1 jusqu'en 2028

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après des mois d'incertitude concernant les droits TV de l'Equipe de France de football, c'est finalement TF1 qui rafle la mise pour six ans et cela sans M6 désormais.

Entre TF1 et l'Equipe de France, l'histoire d'amour va encore durer un moment. Diffuseur quasi exclusif des Bleus depuis sa privatisation en 1987, TF1 a renouvelé cet engagement pour le futur. Après des mois d'âpres négociations entre la FFF, TF1 et M6 pour les droits des Bleus, la première chaîne a finalement eu le dernier mot. Elle l'a annoncé ce vendredi soir dans un communiqué. Tous les matches des Bleus seront sur son antenne et seulement dessus jusqu'en 2028, en compétition ou non, officiels ou pas. Le groupe ajoute avoir déjà acquis les 25 plus belles affiches de l'Euro 2028. M6 diffuseur depuis 2010 est donc écarté pour un moment. Une bonne nouvelle pour TF1 mais aussi pour la FFF qui a du avoir les garanties financières tant exigées.