TV : Belle audience, mais pas de folie pour France-Kazakhstan

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'énorme démonstration de l'équipe de France samedi face au Kazakhstan a valu une très belle audience, mais rien d'exceptionnel pour M6.

Les Bleus ont régalé leurs supporters à l’occasion du carton (8-0) de samedi, une victoire synonyme de qualification pour le prochain Mondial 2022 au Qatar où l’équipe de France tentera de conserver le titre gagné en 2018 en Russie. Diffusée sur M6 en direct du Parc des Princes, cette affiche s’est classée numéro 1 sur le plan des audiences avec 28,4% de part d’audience, et 5,98 millions de téléspectateurs devant les exploits de Kylian Mbappé et ses coéquipiers tricolores. Cependant, si ce score est remarquable, il n’a rien d’exceptionnel, puisqu’en octobre dernier les deux matchs joués par l’équipe de France lors de la Ligue des Nations ont réuni plus de monde devant la télé, France-Belgique avait atteint 6,8 millions de téléspectateurs et la finale France-Espagne à 8,1 millions avec même un pic à 10 millions.