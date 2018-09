TV : Balbir ne sera pas un « béni oui oui », TF1 a les oreilles qui sifflent

Dans : Equipe de France.

Dimanche soir, c'est sur M6 qu'il faudra être pour regarder le match entre l'équipe de France et les Pays-Bas en direct du Stade de France. A cette occasion, ce sera Denis Balbir qui sera aux commentaires et forcément on sait d'avance que sa prestation sera étudiée sur les réseaux sociaux. Répondant ce samedi à 20 Minutes, le journaliste a prévenu qu'il n'avait pas l'intention de faire du TF1 ou d'être en opposition systématique avec le style de jeu des Bleus.

« Obligé de dire du bien des Bleus ? On n’est obligé de rien quand on commente un match. Les gens sont assez éduqués au niveau footballistique pour savoir quand un match est mauvais, donc je ne vais pas mentir. La question c’est plutôt d’aller dans l’émotion, la passion. On voit des footballeurs de très haut niveau jouant dans de très grands clubs, avec en plus maintenant un titre mondial, ça va être passionnant. Pour la première fois, TF1 n’est plus exclusif, et notre façon de commenter va être différente de la leur. On est derrière les Bleus, mais pas dans le béni oui oui. Nous ne serons pas non plus dans la critique systématique comme on l’a eu pendant la Coupe du monde. Certains commentateurs étaient très critiques, et quand l’équipe de France a gagné, ils ont dû mettre le nez dans leur caca », ironise, dans le quotidien gratuit, Denis Balbir. Vivement dimanche.