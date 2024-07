TV ‍: Audience record pour TF1 avec France-Espagne

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Diffusée sur TF1 mardi, l’affiche entre l’Espagne et la France a réalisé une audience record en rassemblant 16,12 millions de téléspectateurs.

Depuis le début de l’Euro, les audiences des matchs de l’Equipe de France sont importantes, mais inférieures à celles réalisées lors des précédentes compétitions. Mardi soir, les Français se sont tout de même réunis en masse devant la demi-finale des Bleus contre l’Espagne puisque Mediamétrie rapporte que 16,12 millions de téléspectateurs ont regardé la rencontre sur TF1 soit une part d’audience de 61,2%. Une nette amélioration en comparaison avec le quart de finale contre le Portugal, qui avait simplement fait un score de 12,7 millions de téléspectateurs sur M6 vendredi soir.

Record d'audience pour TF1 en 2024

L’audience réalisée par TF1 pour ce France-Espagne représente le record pour cet Euro et la meilleure audience de l’année pour la première chaîne. Par ailleurs, on notera que la défaite de la France représente un gros coup dur pour M6, qui diffusera la finale dimanche et qui aurait pulvérisé le record de la pub la plus chère de l’histoire de la TV française puisque le premier spot de la mi-temps était commercialisé à 360.000 euros les 30 secondes, uniquement en cas de qualification de la France.