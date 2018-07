TV : 6,9 millions de téléspectateurs pour le doc sur les Bleus

Dans : Equipe de France.

La Une diffusait mardi soir un très long documentaire sur l'équipe de France de football, une version 2018 des Yeux dans les Bleus à la sauce TF1. Et cette diffusion rapide 48 heures après la finale gagnée contre la Croatie a eu du succès avec 6,9 millions de téléspectateurs et une part d'audience de 32% chez les 4 ans et +. Pour donner un ordre d'idée, en 1998, la première diffusion des Yeux dans les Bleus sur Canal+ avait attiré 2,5 millions de téléspectateurs.