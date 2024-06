Stéphane Guy et Kylian Mbappé, c'est déjà le feu

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Stéphane Guy a décidé de quitter RMC pour rejoindre la chaîne L'Equipe. Et pour ses débuts, l'ancien journaliste vedette de Canal+ a évoqué la prise de position anti-RN de Marcus Thuram et Kylian Mbappé.

L'Euro 2024 a commencé depuis vendredi, mais en France le tournoi est dans l'ombre d'une actualité brûlante, les élections législatives. Depuis une semaine, les débats sont permanents sur ce sujet, et les prises de position très fortes de Marcus Thuram et Kylian Mbappé font évidemment du bruit. Pour sa grande première dans L'Equipe du Soir, Stéphane Guy s'est réjoui de voir les deux stars de l'équipe de France monter au créneau contre le Rassemblement National. « Pour moi, on assiste à un moment d’histoire, c’est du jamais vu. Jamais un capitaine de l’équipe de France n’avait aussi clairement affirmé des positions, en plus à la veille du premier match d’une grande compétition. Au-delà de ça, même si cela avait été fait il y a trois semaines, cela aurait eu la même importance (…) Il a même évoqué une prise de position collective des Bleus, avant ou après France-Autriche, je ne le sais pas. Lorsque j’entends les deux témoignages parallèles de Deschamps et de Mbappé qu’il y a l’ancienne France et la nouvelle France (...) Là, je suis content, car je suis d’accord avec les joueurs, mais même si je n’étais pas d’accord, je trouve important que les sportifs s’engagent dans les débats de société », a lancé celui qui avait été viré par Canal+ en pleine fête de Noël pour avoir publiquement soutenu Sébastien Thoen. Cependant, les propos de Stéphane Guy ont déclenché la tempête sur les réseaux sociaux.

Stéphane Guy et Kylian Mbappé, le duo magique

🎙️ Stéphane Guy sur la prise de parole de @KMbappe : « On vit un moment d'histoire. C'est du jamais vu. Jamais un capitaine de l'@equipedefrance n'avait affiché aussi clairement ses positions. » #Mbappe



📷 #EDS pic.twitter.com/hff8an9iYf — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) June 16, 2024

Car forcément, tout ce qui concerne actuellement la politique est très sensible, et chacun défend avec virulence ses idées. Face à celles de Stéphane Guy, quelques réponses sont critiques, et pas uniquement concernant sa prise de position politique contre le RN. « Vous nous fatiguez avec la politique !!! Ça fait 1 semaine, vous êtes en boucle là-dessus avec vos prise de position. On dirait que vous voulez pourrir l'euro des Bleus à ne parler que de ça », « Qu'il s'efforce déjà à battre l'Autriche avant de vouloir battre le RN...que chacun fasse son boulot...c'est comme vous, l'équipe, parlez de sport et pas de politique. De plus en plus imbuvable cette émission... », « La plus mauvaise nouvelle de la soirée : le retour de Stéphane Guy, un mec insupportable. Je ne peux le voir », « C’est dingue effectivement … et sinon il peut nous donner la météo pour demain également ? », « Quand Mbappe jouait au PSG et que son club était la propriété d'un pays qui ne respecte pas le droit des lgbt et dont les conditions du travail sur les chantiers ont causé la mort de plusieurs ouvriers ça ne le dérangeait pas de porter le maillot apparemment. Les valeurs €... ». En tout cas, si La Chaîne L'Equipe voulait faire le buzz avec la signature de Stéphan Guy, c'est sacrément réussi.