Son coéquipier insulté, Rayan Cherki monte au créneau

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France de Thierry Henry a décroché une très belle médaille d'argent aux JO de Paris 2024. La défaite contre l'Espagne en finale au Parc des Princes reste néanmoins en travers de la gorge de pas mal de fans, qui n'ont pas été tendres avec Guillaume Restes.



Thierry Henry et ses hommes ont de quoi se montrer fiers de leur parcours lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Bleus auront échoué sur la dernière marche face à une Espagne plus efficace. Lors de cette finale au Parc des Princes, Guillaume Restes a encaissé 5 buts avec l'équipe de France. Sa prestation globale aura été décevante. De quoi engendrer pas mal de critiques pour le portier de Toulouse, qui a d'ailleurs hérité d'un 3/10 dans L'Equipe. Un moment pas facile pour Guillaumes Restes, qui a néanmoins pu compter sur le soutien de certains de ses coéquipiers, dont Rayan Cherki.

Rayan Cherki à la rescousse de son ami Guillaume Restes

«Il ne faut pas que ma famille voie certains messages sur les réseaux», déplore Guillaume Restes. Sur le plateau de «Bienvenue aux Jeux», Rayan Cherki soutient son coéquipier. «Venez jouer à notre place devant 60 000 personnes et on verra si vous faites mieux», ajoute-t-il. pic.twitter.com/PW1u0Dm4Qd — Le Figaro (@Le_Figaro) August 10, 2024

Sur le plateau de « Bienvenue aux Jeux », le joueur de l'Olympique Lyonnais a en effet envoyé un message clair pour soutenir Guillaume Restes. « Ça va faire très peu de temps qu’il est dans le monde professionnel. Je pense qu’il va encore se faire critiquer… J’ai pu parler avec lui. Je sais qu’il a une maturité incroyable, donc il ne va calculer ces critiques. Il a fait une très, très, très belle compétition. Au lieu de le critiquer, faites-lui des compliments. Il a énormément de qualités. Comme tous les joueurs du monde, on a des qualités et des défauts. Sur cette compétition, il a montré qu’il avait plus de qualités », a notamment indiqué Cherki, lui-aussi habitué aux critiques et qui ne semble pas en tenir compte pour ne pas se polluer l'esprit. Guillaume Restes va lui pouvoir se reposer ces prochaines semaines avant de revenir à Toulouse.