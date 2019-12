Sextape : Karim Benzema n'a peur ni des juges, ni d'un procès

Dans : Equipe de France.

Ce lundi, la Cour de Cassation a balayé les arguments de l'avocat de Karim Benzema qui réclamait l'annulation d'une grande partie de l'enquête sur la sextape de Mathieu Valbuena. Le joueur du Real Madrid va devoir passer par un procès.

Même si dans le camp de Karim Benzema on espérait très fortement que les 19 membres de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation allaient annuler une partie de l’enquête, ce qui aurait fait tomber tout ou partie de la procédure, cela n’a pas été le cas. Le travail d’un des enquêteurs, qui s’était fait passer pour un intermédiaire, a été validé et donc l’affaire va aller devant un juge d’instruction et aboutira à un procès qui aura lieu au tribunal correctionnel de Versailles. Même si on ne sait pas encore quand aura lieu ce procès, à priori pas avant 2021, du côté de Karim Benzema, on ne s’inquiète pas trop.

C’est du moins ce qu’a affirmé son avocat à L’Equipe. « C'est vraiment très surprenant à lire. Mais ça ne change rien. Karim Benzema continue de clamer son innocence. S'il doit être renvoyé, il ira se défendre devant les juges. Il ne craint absolument rien car il n'y a rien contre lui », a confié Maître Francis Spinosi, qui ne voit pas comment l’attaquant français du Real Madrid pourrait être condamné dans cette incroyable affaire liée au vol dans le téléphone de Mathieu Valbuena d’une sextape. Le grand déballage aura donc bien lieu pour ce qui sera un procès spectaculaire sur le plan médiatique.