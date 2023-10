Ses Bleuets agressés en Bosnie, Henry ne digère pas

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France Espoirs l'a emporté difficilement en Bosnie ce vendredi soir. Une rencontre compliquée sur le plan technique mais aussi sur le plan physique. Les Bosniens ont été très agressifs, trop même pour Henry qui pointe du doigt le laxisme arbitral.

Le premier vrai traquenard pour Thierry Henry avec les Bleuets. L'ancien attaquant français a vécu des débuts de rêve avec l'Equipe de France Espoirs, dominant largement le Danemark (4-1) puis la Slovénie (4-0). Néanmoins, ce fut bien différent ce vendredi soir en Bosnie-Herzégovine. Les partenaires de Rayan Cherki ont peiné pour gagner, étant mené 1-0 avant de renverser la vapeur et d'arracher la victoire 2-1 dans les arrêts de jeu en seconde période. Les jeunes artistes français n'ont pas été à leur avantage face à un adversaire solide et accrocheur.

L'arbitre épargne les Bosniens mais pas Doué

Thierry Henry a même été plus loin pour qualifier le comportement des joueurs bosniens. Il les a trouvé trop agressifs, citant notamment des coups dans le dos reçus par les Français. Mais, le sélectionneur des Bleuets en voulait surtout à l'arbitre finlandais du match. Henry a trouvé ce dernier incohérent dans ses décisions : il a donné le même nombre de cartons jaunes aux deux équipes, offrant le seul carton rouge du match au Rennais Désiré Doué qui a été exclu en l'espace de 3 minutes.

💬 Thierry Henry réagit après la victoire des Bleuets contre la Bosnie et trouve l’arbitrage assez limite ce soir : « énervé parce que je trouve que parfois c’était limite niveau de l’agressivité (de l’adversaire) mais ça fait du bien de gagner des matches comme ça »#lequipeFOOT pic.twitter.com/lKE9eKctdC — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 13, 2023

« Enervé, énervé parce que j'ai senti l'équipe adverse agressive de temps en temps. Notamment ici deux pieds très élevés de leur 9 dans le dos de nos joueurs et nous on prend rouge sur deux jaunes, sûrement mérité mais j’ai trouvé que c’était limite au niveau de l’agressivité. On est resté calme et ça fait du bien de gagner ce genre de match, gagner à l’extérieur c’est pas évident. […] Après je le redis, quand tu vois des joueurs tacler à tort et à travers, n’importe comment et que l’arbitre ne protège pas nos joueurs… mais bon ça arrive, on a pris un rouge, mérité je pense mais eux, sur le moment ce n’était pas totalement réglo, je sais pas si tu te rappelles du tacle mais ce n’était pas réglo et il s’en sort avec un jaune seulement, mais bon c’est comme ça », a t-il lâché au micro de la chaîne l'Equipe après la rencontre. Heureusement pour lui, les Bleuets ont gagné sans aucun joueur blessé. Mais, cela leur offre une bonne piqure de rappel sur l'agressivité présente dans certains matchs internationaux.