Savanier, la surprise du chef Didier Deschamps ?

Par Claude Dautel

Tandis que Didier Deschamps dévoilera cette semaine sa liste pour les matchs de novembre, Téji Savanier fait un candidat très sérieux à l'équipe de France.

Du côté de Montpellier, on a aucun doute, Téji Savanier mérite amplement d’avoir sa chance en équipe de France, le milieu de terrain héraultais rendant des copies parfaites ou presque avec son club. Agé de 29 ans, celui qui a toujours assumé le fait de rester dans sa région d’origine auprès des siens sait qu’il ne lui reste plus très longtemps afin d’avoir sa chance chez les Bleus. Présent aux Jeux Olympiques de Tokyo, où il a été l’une des très rares satisfaction du côté de la France, Téji Savanier ne veut pas se faire un film, même si forcément il sait que Didier Deschamps dévoilera ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les matchs face au Kazakhstan et la Finlande les 13 et 16 novembre, deux rencontres qui devraient qualifier les champions du monde pour le Mondial au Qatar dans un an. Cependant, Savanier sait que la concurrence est sauvage pour intégrer les Bleus.

Savanier en équipe de France ? Il en rêve

Invité de RMC, le milieu de terrain montpelliérain a démontré qu’il avait les pieds sur terre lorsque la question d’une éventuelle présence en équipe de France lui a été posée. « Est-ce que je crois en mes chances d’être sélectionné ? Non, il y a de très bons joueurs dans l’équipe. Ce serait un rêve d’être appelé. Ça reste dans un coin de ma tête. Je n’aime pas trop parler de ça, je préfère vivre à fond le moment présent. Il y a des joueurs qui jouent dans de grands clubs européens, ils jouent la Ligue des champions ou la Ligue Europa. C’est plus facile pour eux. Je me concentre sur mon club. Si ça doit arriver un jour, ça arrivera. Mais ce n’est pas une obsession dans ma tête, sinon je vais aller droit dans le mur. Je pense aux autres en premier. Je préfère me consacrer à mon équipe », a répondu Téji Savanier, qui voudra déjà aider Montpellier à battre le FC Nantes ce dimanche après-midi.