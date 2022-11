Raphaël Varane ira au Qatar, la France respire

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Touché à la cuisse avec Manchester United, Raphaël Varane était incertain avec l'équipe de France. Mais à 48 heures de l'annonce du groupe tricolores, Didier Deschamps peut souffler.

Personne n’a oublié la scène, le samedi 22 octobre dernier, lors du match entre Manchester United et Chelsea, Raphaël Varane devait quitter ses coéquipiers en plein match, le champion du monde 2018, en larmes, se plaignant d’une douleur à la cuisse. Clairement, l’ancien joueur du Real Madrid pensait que cette blessure allait le priver du Mondial 2022 qui débute le 20 novembre prochain au Qatar. Tandis que les Bleus affronteront l’Australie le 22 novembre, et que le sélectionneur national peaufine sa liste, L’Equipe annonce lundi que le défenseur français sera bien présent lors de la Coupe du Monde. Raphaël Varane, qui a passé plusieurs jours à Clairefontaine dans le cadre de sa reprise, est dans le timing pour être à 100% à Doha et rien n’empêche désormais Didier Deschamps de le sélectionner. Une bonne nouvelle au moment où les Bleus ont déjà la certitude de devoir se passer de Paul Pogba et N'Golo Kanté.