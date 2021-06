Pogba et Griezmann agacés du retour de Benzema ?

Dans : Equipe de France.

Après l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse, les langues se délient un peu. Et l'ambiance n'a pas été aussi sereine qu'on a bien voulu le dire, le retour de Karim Benzema ayant visiblement lézardé l'union du vestiaire.

La délégation française est rentrée à Paris mardi après un vol retour très morose entre Bucarest et la capitale, le scénario face à la Suisse, et les moments de tension entre les familles de quelques joueurs ayant plombé tout le groupe. Mais désormais, les joueurs et l’encadrement de l’équipe de France ont retrouvé la liberté et certaines informations commencent à doucement sortir sur ce que les Bleus ont vécu pendant la préparation et l’Euro. Et contrairement au scénario vendu par la communication tricolore, tout n’était pas visiblement pas si rose et le superbe groupe de 2018 a laissé la place à un vestiaire un peu moins soudé et sûr de sa force. Selon Le Parisien, le retour totalement inattendu de Karim Benzema en équipe de France quelques semaines seulement avant le début de l’Euro a changé la donne, quel que soit le talent de l’attaquant tricolore du Real Madrid. Si ce dernier a prouvé qu’il avait toujours sa place chez les Bleus, marquant quatre buts durant ce tournoi, dont un doublé face à la Suisse, sa présence a brouillé l’ambiance.

En décidant, à la surprise générale, de faire revenir Karim Benzema pour les derniers matchs de préparation avant l’Euro, Didier Deschamps n’a peut-être pas perçu que ce come-back pourrait faire apparaître quelques failles. « Giroud a trainé de manière permanente son spleen et Griezmann n’a pas apprécié que Mbappé affiche ostensiblement son bonheur d’évoluer avec la star du Real Madrid. Le Barcelonais est très proche de Giroud et les deux anciens cadres de la maison bleue, auraient aimé une affinité moins démonstrative. Paul Pogba, pas très chaud non plus à l’idée de revoir Benzema — une concurrence de plus pour l’exposition médiatique — a tenté d’arbitrer ces chamailleries (...) Il faudra bien un jour savoir quoi faire de ce trio. Encore sous contrat avec le Real Madrid, Benzema a pleinement l’intention de poursuivre l’aventure avec l’équipe de France », explique le quotidien francilien. On en saura rapidement plus sur ce que Didier Deschamps souhaite faire de son incroyable attaque qui faisait peur à toute l'Europe il y a encore quelques jours.