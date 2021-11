Pierre Ménès, son étrange avis sur Kylian Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'ancien consultant de Canal+ a mis une excellente note à Kylian Mbappé, mais il n'est pas béat d'admiration devant la prestation de l'attaquant de la France et du PSG.

Comme tout le monde, Pierre Ménès s’est régalé devant le match France-Kazakhstan, et la qualification des Bleus de Didier Deschamps pour le Mondial 2022 au Qatar est une vraie satisfaction. Vrai fan de Kylian Mbappé, qu’il a toujours défendu même quand ce dernier a été la cible de grosses attaques, l’ancien sniper du Canal Football Club a donc mis un 9 pour noter la prestation de Mbappé, auteur d’un quadruplé lors de cette rencontre importante. Cependant, et contre toute attente, Pierre Ménès a relativisé la prestation XXL de Mbappé, à la fois parce que l’adversaire des Bleus n’était pas non plus un grand d’Europe, mais également parce qu’il estime que la star tricolore n’a pas tout bien fait devant le public du Parc des Princes. Cependant, la prestation de l’attaquant parisien mérite tout de même une note exceptionnelle et Ménès ne s’est pas gêné.

Mbappé à 9, Pierre Ménès calme l'ambiance

Sur son blog, Pierre Ménès explique donc sa note de 9 et en fixe les limites. « Je suis obligé de lui mettre cette note, même si je me rends bien compte de ce que ça vaut face au Kazakhstan. Il a quand même planté 4 buts et donné 1 passe décisive dans ce match. Et curieusement, il n’a pas été extraordinairement inspiré dans le jeu. Cela paraît paradoxal de dire ça mais il a peu tenté et passé de dribble dans cette position de finisseur. Ses deux premiers buts sont assez faciles, mais le but de la tête est vraiment pas mal, surtout pour un joueur dont c’est loin d’être le point fort », explique l’ancien homme fort du CFC, qui a mis la plus mauvaise note, un « 4 », à Dayot Upamecano, lequel ne l’a pas du tout convaincu lors de cette rencontre.