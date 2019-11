Pierre Ménès sépare Benzema et Le Graët

Dans : Equipe de France.

Noël Le Graët et Karim Benzema se sont empoignés à distance samedi sur le thème de l'équipe de France. Pour Pierre Ménès, le patron de la FFF et le joueur du Real Madrid ont tort dans cette polémique.

Rien n’annonçait que ce week-end allait provoquer un tel retour au premier plan du cas Karim Benzema même s’il y a quelques jours la presse espagnole avait remis de l’huile sur le feu concernant l’absence de l’attaquant du Real Madrid en équipe de France. Mais à l’occasion d’une interview, Noël Le Graët a craqué en lançant qu’il fermait définitivement la porte à un retour de KB9 chez les Bleus. Une déclaration virulente qui a évidemment poussé Karim Benzema à réagir sans délai et lui aussi assez brutalement, notamment en laissant entendre qu’il était prêt à jouer pour un autre pays.

Pour Pierre Ménès, qui s’est exprimé via les réseaux sur cette affaire Le Graët-Benzema, les deux ont tort. « Quand on est président on est supposé prendre de la hauteur. La déclaration de Noël Le Graët sur Karim Benzema est inutile et déplacée. En revanche Karim tu ne peux plus jouer pour une autre sélection. Les règlements tout ça », a constaté le consultant de Canal+, qui estime que le patron de la Fédération Française de Football a déclenché volontairement une polémique inutile. Difficile de donner tort à Pierre Ménès tant le timing et la teneur des propos de Noël Le Graët semblent saugrenus.