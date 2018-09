OM : Rami et sa retraite internationale, ça en est où ?

Dans : Equipe de France, OM.

Toujours un régal pour les journalistes, Adil Rami se fait pourtant plus remarquer depuis quelques semaines par ses phrases chocs, que par ses performances sportives. Remplaçant tout au long de la Coupe du monde, le défenseur central a beaucoup de mal à retrouver son niveau. Malgré cela, et surtout malgré le fait qu’il avait annoncé la fin de sa carrière internationale après la Coupe du monde, l’ancien lillois est de retour à Clairefontaine. Et visiblement, c’est d’un commun accord et sans trop se faire prier qu’il a repris du service.

« Il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis. Didier Deschamps a lui-même répondu à cette question. Tant que je suis à l’Olympique de Marseille dans un grand club français, que je suis performant, bon même si là, ce n’est pas le cas, c’est toujours un plaisir de retrouver les copains et une marque d’ambition pour un footballeur d’être en équipe nationale », a expliqué Adil Rami, qui profite clairement de son statut de champion du monde pour enchainer les rendez-vous avec les Bleus, même s’il faudra faire mieux sur le terrain pour être encore présent dans quelques mois.