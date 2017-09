OL : Deschamps zappe Fékir et s’explique presque

Dans : Equipe de France, OL.

Dans la liste des joueurs offensifs des Bleus, l’incertitude tenait plus autour de la présence ou non d’Anthony Martial. Mais à la surprise générale, Nabil Fékir n’a pas vu son nom apparaître dans la liste pour les deux prochains matchs de la France. Un choix qui en a étonné plus d’un, et sur lequel Didier Deschamps a tenté de s’expliquer. Interrogé sur une éventuelle sanction en raison de l’entrée brouillonne du capitaine lyonnais contre le Luxembourg lors du fameux 0-0, le sélectionneur national a expliqué ne pas en vouloir directement à Fékir, même s’il a bien fait comprendre qu’il attendait plus des joueurs qui sortaient du banc de touche, notamment quand la situation demandait de faire la différence.

« Cela n’enlève en rien ce que Nabil fait. Ce sont des postes qui sont au minimum doublés, je ne peux pas les empiler. J’ai des choix à faire, des profils différents en fonction de ce que je veux faire et de leur utilisation. Cela ne concerne pas que Nabil, mais dès que les remplaçants ont du temps de jeu, il faut qu’ils l’utilisent le mieux possible. Ce n’est pas toujours le même, mais il faut que le remplaçant nous amène un petit plus et c’est souvent moins le cas quand la donne nous est moins favorable, c’est quelque chose qui doit s’améliorer », a prévenu Didier Deschamps, qui avait pourtant soutenu Nabil Fékir la saison passée, alors que la forme de l’attaquant lyonnais était bien moins convaincante.