Mondial 2022 : La France va perdre, RTL a des infos !

Par Claude Dautel

L'équipe de France défendra son titre mondial dans un an au Qatar. Mauvaise nouvelle pour Hugo Lloris et ses coéquipiers, RTL a déniché une info pessimiste, mais à relativiser.

Quatre ans après sa victoire éblouissante lors du Mondial en Russie, et un après sa déroute lors de l’Euro, les Bleus seront parmi les grands favoris de la Coupe du monde qui se disputera l’hiver prochain au Qatar. Qualifiée avec la manière, et victorieuse de la Nations League, l’équipe de France se lancera dans une mission historique pour notre pays, à savoir conserver le titre le plus prestigieux de la planète. Déjà qualifiée pour ce Mondial, la formation de Didier Deschamps a donc toutes ses chances, sauf que ce vendredi, RTL a déjà demandé à une voyante de se pencher sur ce dossier, les nouvelles en provenance des astres ne sont pas bonnes. Du moins pour ceux qui croient à ce genre de prévisions.

La France ne gagnera pas le Mondial, c'est annoncé

A un an de la compétition, la radio a demandé à Annabelle de Villedieu, voyante francilienne de donner son avis sur le parcours tricolore à Doha. Et la réponse ne va pas rassurer les supporters français. « Pour l'instant, je ne peux pas vous dire qui va gagner, il me faudrait un peu plus d'informations par rapport à qui, vraiment, est là. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois pas la France gagner », prévient la voyante, qui devra rendre des comptes dans 12 mois si Kylian Mbappé et les autres rentrent du Qatar avec un nouveau trophée dans les valises. Si c'est le cas on lui pardonnera sans aucun problème, car à ce petit jeu des prévisions ce ne sera pas la première fois que les voyants se plantent totalement.