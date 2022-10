Mike Maignant forfait pour le Qatar, le Milan AC l’annonce

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Nouveau coup dur en vue pour l’équipe de France. Revenu de blessure à temps pour finir l’année civile avec son club et les Bleus, Mike Maignan a rechuté avec une nouvelle blessure à son mollet gauche. Ce vendredi en conférence de presse, le Milan AC n’a laissé aucun espoir au gardien de but et à l’équipe de France. Pour le club italien, la doublure de Hugo Lloris ne pourra pas retrouver les terrains avant 2023. L’équipe de France ou Didier Deschamps n’ont bien évidement pas encore fait la moindre annonce en ce sens, mais le prochain point médical au sujet de Mike Maignan risque de permettre de reconnaitre sa blessure et son incapacité à être opérationnel dans un mois.