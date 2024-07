Mbappé rate son Euro, c’est la faute au Rassemblement National ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Transparent lors des derniers matchs, Kylian Mbappé a beaucoup de soucis physiques mais est aussi annoncé comme perturbé par l'actualité politique en France en ce jour d'élections législatives.

Heureux comme un gamin de voir les Bleus se qualifier pour les demi-finales de l’Euro, Kylian Mbappé a pourtant disputé l’un des pires matchs de sa carrière sous le maillot tricolore ce vendredi face au Portugal. Dans un duel à distance avec Cristiano Ronaldo, l’idole de son enfance, c’est un double raté pour les stars des deux pays, et un 0-0 inévitable qui s’est scellé par la qualification de la France aux tirs au but. Sorti avant la fin du match tant il peinait, Kylian Mbappé est totalement à côté de ses pompes. Quand on connait sa faculté à prendre le destin en mains des Bleus dans les grandes compétitions, cela a de quoi surprendre.

Un été très compliqué pour Mbappé

Ce dimanche, Le Parisien s’est penché sur les raisons de cette transparence de l’ancien joueur du PSG sur l’ensemble de cet Euro. Apparu en jambes contre l’Autriche, il avait manqué de précision avant de se blesser gravement au nez. Ménagé contre les Pays-Bas, il est passé au travers des matchs contre la Pologne, la Belgique et le Portugal, ce qui fait beaucoup. Cela s’explique par une méforme physique, notamment de sa dernière partie de saison passée en partie sur le banc de touche avec le PSG, ce qui pourrait pourtant être vu comme un avantage pour éviter le surmenage.

Mais touché au dos en juin, Mbappé n’a pas pu faire la préparation intégralement à Clairefontaine, et le payerait également lors de cet Euro. Il en va de même pour son coup reçu face au Luxembourg, qui l’a empêché d’être en forme pour le deuxième match de préparation. Des raisons physiques compréhensibles, tout comme sa fracture du nez qui le gêne de toute évidence. Son masque ne lui permet pas de bien voir, et il le met à contre-coeur, et ses prises de balle comme sa vision du jeu sont clairement beaucoup plus confuses.

Néanmoins, dans la liste des problèmes qui expliquent la méforme de Mbappé, se trouve aussi des raisons plus cachées. Ainsi, le conflit avec le PSG, et les menaces de Nasser Al-Khelaïfi, auraient clairement joué sur son moral ces derniers mois. Un joueur « épuisé mentalement » selon Le Parisien, dont le journaliste Dominque Sévérac dévoile que même la situation politique en France pèse beaucoup sur le joueur. « La situation politique en France, pour laquelle il s’investit médiatiquement et en privé avec ses potes de l’équipe de France, mobilise aussi une partie de ses pensées », a assuré le journaliste, qui sait que Mbappé n’hésite pas à prendre position sur le plan politique et le fait assez vivement pendant cet Euro. Au point de se fatiguer nerveusement et de perdre de vue ses objectifs sportifs, c’est une possibilité qui n’est pas écartée en ce dimanche, à l’heure où les élections législatives battent leur plein, et pourraient mettre le Rassemblement National de Jordan Bardella au gouvernement dans quelques heures.