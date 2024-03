Mbappé privé des JO, l'attaque de la France terrorise Henry

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Thierry Henry rêve d’une attaque composée de Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann aux Jeux Olympiques. Mais rien ne dit que la France pourra compter sur ses trois stars car tout dépend de leurs clubs.

Les Jeux Olympiques approchent et pour l’instant, Thierry Henry ignore encore quelle sera son équipe. Le sélectionneur des Bleuets le sait, les clubs de Ligue 1 ont été sensibilisés et dans l’immense majorité des cas, ils devraient libérer leurs joueurs de moins de 23 ans pour cette compétition qui se déroulera à Paris. En revanche et c’est logique, les clubs étrangers sont beaucoup moins sensibles et réceptifs à l’idée de libérer leurs meilleurs joueurs pour les Jeux Olympiques, une compétition qui ne se déroule pas sur des dates FIFA et qui n’obligent donc pas les clubs à mettre leurs joueurs à disposition des sélections. Le Real Madrid a d’ores et déjà prévenu la Fédération française de Football qu’ils ne libéreront pas Eduardo Camavinga ou encore Ferland Mendy. Un coup dur pour Thierry Henry, en attendant de savoir ce qu’il adviendra de Kylian Mbappé, lequel n’a pas officiellement rejoint le club merengue pour l’instant.

Dans une interview accordée à France 3, l’ancien buteur de l’Equipe de France a évoqué cette situation et notamment son rêve ultime d’aligner Mbappé, Giroud et Griezmann aux JO. « Je ne me suis jamais arrêté au premier ‘non’. On va essayer de discuter, de se rencontrer avec le Real Madrid. Mais comme le coach de l’Equipe de France l’a dit, il n’y a pas de règle pour contrer le ‘non’. Pour que vous comprenez bien, en mars on a deux matchs amicaux et les joueurs sont obligés de venir car ce sont des dates FIFA. Mais après on va aux Jeux Olympiques et ils ne sont pas obligés de venir. On marche un peu sur la tête, c’est le monde à l’envers. On va essayer d’avoir la meilleure équipe. Est-ce que je rêve d’une attaque Mbappé, Giroud, Griezmann ? Oui et après je me réveille » a souri Thierry Henry, qui espère toutefois convaincre les clubs des meilleurs joueurs français de les libérer pour les Jeux Olympiques.

Kylian Mbappé, l'objectif ultime de Thierry Henry

« Il y a la réalité qui revient, on a reçu le mail du Real Madrid, je ne dis pas que Kylian ira là-bas mais ça veut dire qu’on est déjà en difficulté pour Mendy, Camavinga et Tchouaméni. La réalité c’est que pour l’instant en attaque, il n’y a personne. Kylian est le meilleur joueur du monde selon moi, on va me dire que je fais mon Français, oui pas de problème mais pour moi, c’est le meilleur. Est-ce qu’il pourra venir ? Où il sera ? Il veut venir mais est-ce qu’il pourra, c’est la décision du club. Plus facile avec l’Atlético pour Griezmann ? Il fait des appels du pied, je suis attentif à ça, et après je me réveille encore une fois » a conclu le sélectionneur de l’Equipe de France olympique, qui ne devrait pas être confronté aux mêmes difficultés que Sylvain Ripoll il y a quatre ans, mais qui aura quand même du pain sur la planche s’il veut récupérer des joueurs évoluant dans des clubs étrangers.