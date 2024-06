Mbappé forfait pour France-Canada ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A la veille du dernier match de préparation de l'équipe de France, contre le Canada à Bordeaux, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné. Le joueur du Real Madrid pourrait être laissé au repos.

Omniprésent et buteur mercredi soir lors de la victoire des Bleus contre le Luxembourg (3-0), le capitaine de l'équipe de France pourrait renoncer à l'ultime rencontre avant l'Euro 2024. En effet, Le Parisien révèle ce samedi soir que Kylian Mbappé n'a pas participé à l'entraînement collectif et à la mise en place tactique à 24 heures de la rencontre face au Canada. Le joueur, qui vient de signer au Real Madrid, est resté en salle pour travailler avec N’Golo Kanté, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni.

L'encadrement des Bleus n'a pas voulu dire de quoi pouvait éventuellement souffrir Kylian Mbappé, mais le quotidien affirme que la présence de l'attaquant est incertaine face au Canada tout en précisant que ce problème ne remet pas du tout en cause sa participation à l'Euro 2024 qui débute dans une semaine en Allemagne. E, attendant, face au Canada, c'est Bradley Barcola qui devrait remplacer Kylian Mbappé dans le onze de départ.