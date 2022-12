Mbappé n’est pas seul, la Pologne a déjà mal à la tête

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Adversaire de l’équipe de France en huitièmes de finale du Mondial 2022 dimanche (16h), la Pologne craint forcément le Parisien Kylian Mbappé. Le problème pour les Polonais, c’est que les Bleus possèdent d’autres armes redoutables.

Sauf surprise de la part du sélectionneur Czeslaw Michniewicz, la Pologne devrait se présenter en bloc bas face à l’équipe de France dimanche. Dans cette configuration, les Bleus vont notamment miser sur les accélérations de Kylian Mbappé. Les coéquipiers d’Arkadiusz Milik savent à quoi s’attendre, mais ne connaissent pas encore le secret pour arrêter l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« Comment défendre sur lui ? Il nous faut déjà être rapides et avoir un scooter pour pouvoir le rattraper, a plaisanté l’avant-centre prêté par l’Olympique de Marseille à la Juventus Turin. Plus sérieusement, c'est très difficile de défendre individuellement sur lui. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il nous faudra réagir en tant que groupe, trouver des solutions collectives. » A supposer que la Pologne parvienne à bloquer l'ancien Monégasque, Arkadiusz Milik voit beaucoup d’autres menaces chez les Bleus.

Le danger vient de partout

« On n'a pas peur mais c'est vrai qu'ils ont de la qualité à tous les postes, avec des joueurs qui évoluent dans de grands clubs. Ils ont l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur avec Kylian Mbappé. Et de l'autre côté, il y a l'ailier Ousmane Dembélé. Ce sont vraiment des joueurs de qualité. Ils sont capables de faire la différence en un contre un, il y a aussi Theo Hernandez sur le côté gauche. Il y a de très bons joueurs à tous les postes. Ils ont remporté la Coupe du monde il y a quelques années. On sait qu'on va affronter une grande équipe mais on y croit », a annoncé le Bianconero sur beIN Sports, lui qui pourrait débuter la rencontre sur le banc.