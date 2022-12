Mbappé humiliera Messi au nom de la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

En France, en Argentine, et sur le reste de la planète, la finale entre les deux pays est résumée à un duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le Français va devoir être plus fort que son coéquipier du PSG pour aller chercher le titre suprême.

Muet contre l’Angleterre et face au Maroc, Kylian Mbappé a laissé Olivier Giroud, Aurélien Tchouaméni, Lucas Hernandez et Randal Kolo-Muani prendra la relève au tableau d’affichage. S’il est rare de voir le joueur du PSG enchainer les grands matchs sans trouver le chemin des filets, cela ne pose de problèmes à personne tant que les victoires s’enchainent. A l’approche de la finale de la Coupe du monde, ce dimanche face à l’Argentine, Kylian Mbappé se sait attendu au tournant. La pression ne lui fait pas peur une seconde, et il n’est pas du genre à changer sa façon de faire sous prétexte que tout le monde l’annonce comme le Ballon d’Or s’il parvient à remporter la Coupe du monde. Surtout qu’il marquerait aussi l’histoire avec deux titres mondiaux aussi jeune.

Avoir un tel joueur dans son armada, c’est la grande forme de l’équipe de France et Rolland Courbis a tenu à clairement le rappeler. « En ce qui concerne l’Argentine, dans l’aspect définitif, je ne leur vois pas de faiblesse. Quand ils vont jouer à 5 derrière, ils ne vont pas se tromper de mécanisme et libérer un central pour harceler au milieu. Ils ont quasiment deux latéraux de chaque côté qui peuvent se partager le boulot. Au milieu, on voit que Di Maria et Dybala ne sont pas titulaires, cela me fait dire que leurs trois joueurs ne sont pas inférieurs aux nôtres. Après, cela se jouera dans la rivalité Messi vs Mbappé. Et là, je vois une chance pour notre équipe de France, c’est un grand match de Kylian. Mon espoir, il est uniquement basé sur le fait que Mbappé soit plus fort que Messi sur ce match », a résumé d’une façon très tranché le coach de l’After Foot.

Mbappé vs Messi, c'est la clé du match

Une vision volontairement réductrice qui démontre que dans les grands matchs, ce sont les grands joueurs qui peuvent faire la différence. Pourtant, en 2014, lors de la dernière finale de Coupe du monde de Lionel Messi, c’est l’Allemagne qui s’était imposée par sa solidarité collective et un but du alors peu connu Mario Götze. Comme quoi, si l’Argentine se repose énormément sur La Pulga pour être dangereuse en cette Coupe du monde, la France a aussi des arguments plus collectifs pour s’en sortir, et des joueurs comme Griezmann, Giroud, Rabiot ou Tchouaméni l’ont déjà démontré. En attendant peut-être le réveil de Dembélé, qui sait.

Ce dernier a en tout cas le plus grand respect pour son ancien coéquipier Lionel Messi, mais il n’entend pas lui faire l’honneur de le laisser gagner dimanche. « On est l'équipe de France en finale de la Coupe du monde. On se bat pour notre équipe, notre pays. Tous les joueurs et les Français veulent gagner la Coupe du monde et rapporter une troisième étoile. Ce serait bien pour sa carrière que Messi gagne la Coupe du monde mais nous aussi on veut gagner la Coupe du monde », a livré l’ailier toujours au FC Barcelone, et qui a reconnu avoir reçu beaucoup de conseils de la part de Lionel Messi à son arrivée au Barça.