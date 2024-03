Mbappé et Madrid, un refus qui fait très mal

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Déterminé à disputer les Jeux Olympiques cet été, Kylian Mbappé a obtenu la même réponse que la Fédération Française de Football. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain ne parvient pas à convaincre le Real Madrid de le laisser disputer cette compétition.

Le Real Madrid n’a pas traîné. Sollicité par la Fédération Française de Football en vue des Jeux Olympiques cet été, le cador espagnol a indiqué dans un mail qu’il refusait de libérer ses joueurs pour cette compétition hors calendrier FIFA. Ce courrier n’a pourtant pas refroidi Thierry Henry. La semaine dernière en conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs annonçait qu’il comptait bien insister auprès des dirigeants madrilènes, probables décisionnaires en ce qui concerne Kylian Mbappé. Mais les chances du technicien sont minces, voire inexistantes.

Et pour cause, l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain a lui-même demandé l’autorisation aux Merengue, sans succès, révèle le journaliste Abdellah Boulma. « Les chances de voir Kylian Mbappé participer aux JO s’amenuisent, a écrit notre confrère sur le réseau social X. L’international français n’a pas trouvé de terrain d’entente avec le Real Madrid. Le club madrilène continue de se montrer intransigeant. » En position de force, le capitaine des Bleus aurait pu insister. Mais le Bondynois a choisi de respecter la décision de ses futurs supérieurs.

Mbappé accepte la décision du Real

« J'ai toujours eu la même ambition : les JO à Paris, c'est spécial. J'ai toujours dit que je voulais y être mais ça ne dépend pas de moi. Mon ambition n'a pas changé. La décision appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer, on ne m'a pas dit oui ni non. Je suis arrivé à un moment de ma carrière où je prends plus de recul : si j'y vais, je vivrai un rêve éveillé. Et si je ne le fais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire », confiait Kylian Mbappé vendredi dernier, mettant presque fin au feuilleton.