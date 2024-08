Mbappé et le Real Madrid, Macron règle ses comptes

Dans : Equipe de France.

Après la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024, Emmanuel Macron a distribué les bons et les mauvais points. Dans la catégorie football, le Président de la République a regretté les absences chez les Bleuets médaillés d’argent. Des propos qui semblent notamment adressés à Kylian Mbappé et au Real Madrid.

Jusqu’au bout, l’équipe de France olympique a fait vibrer ses supporters. Le sélectionneur Thierry Henry et ses hommes visaient la plus belle des récompenses. Mais la médaille d’argent remportée au terme d’une finale folle contre l’Espagne (défaite 5-3 a.p.) a rendu fiers les amateurs du ballon rond dans l’Hexagone. Y compris un certain Emmanuel Macron. Le Président de la République s’est dit touché par le parcours des Français. D’autant que Thierry Henry a rencontré pas mal d’obstacles pour composer sa liste.

Les Jeux Olympiques n’étant pas inscrits dans le calendrier de la FIFA, de nombreux clubs ont refusé de libérer leurs joueurs. D’où le regret affiché par le chef d’Etat qui s’était personnellement impliqué pour convaincre le Real Madrid d’autoriser Kylian Mbappé à représenter la France. « J'ai aussi été ému par l'équipe de France de football, parce que Thierry Henry s'est donné beaucoup de mal, contre vents et marées, avec des joueurs qui ont fait rêver les Français », a commenté Emmanuel Macron dans L’Equipe.

Macron ne vise personne mais...

« Franchement, on n'a pas été aidé par tout le monde dans cette affaire, on ne va pas se mentir, a insisté le Président de la République. Si je regrette que Kylian Mbappé n'ait pas participé ? Je ne vise personne. Je pense que tous ceux qui n'ont pas cru aux Jeux se sont trompés, dans l'organisation comme dans le sport, parce qu'il valait mieux en être. Ce qui m'a ému, au fond, c'est la capacité d'enthousiasme et d'émotion des Français devant le dépassement. C'est cela qui nous bouleverse. » Rappelons que l’attaquant tricolore avait plusieurs fois exprimé son souhait de disputer ces JO à domicile.