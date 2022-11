Mbappé et la France, c'était fini !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé sera la star de l'équipe de France au Qatar dans quelques jours, mais l'attaquant du PSG a bien voulu tout plaquer après l'échec au dernier Euro.

Elément clé de la victoire de la France en Coupe du monde en 2018, Kylian Mbappé est subitement descendu de son petit nuage en 2021. A l’occasion de l’Euro, et malgré le retour de Karim Benzema, il n’a pas pu porter les Bleus vers une nouvelle épopée, et s’est contenté d’une élimination en 1/8e de finale face à la Suisse. Une grosse déception sur le plan collectif, mais aussi personnel car il a manqué le tir au but décisif contre les Helvètes, précipitant l’élimination de la France. Cela a entraîné une vague de critiques, mais aussi des débordements avec des messages racistes sur les réseaux sociaux qui ont notamment provoqué une plainte du clan Mbappé. Le joueur du PSG avait d’ailleurs dénoncé ces messages, mais aussi le manque de soutien de la fédération dans cette affaire, et la fracture qui s’en est suivie avec Noël Le Graët.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

A l’approche de la Coupe du monde, l’attaquant tricolore s’est confié sur cette histoire, et confirme la rumeur qui avait parcouru la France pendant l’été suivant. Kylian Mbappé a bien songé à tout arrêter avec les Bleus, dégoûté de vivre de telles attaques sur ses origines ou sa couleur de peau. Se confiant dans le média américain Sports Illustrated, le numéro 7 du PSG a expliqué par quoi il était passé et le cheminement qui fut le sien pour continuer à défendre le maillot tricolore.

Mbappé estime être un exemple pour la jeunesse

« Je me suis dit : 'je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer'. Mais après, j'ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m'encouragent. Et je pense que ce n'est pas un bon message d'abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n'ai pas lâché l'équipe nationale parce que c'est un message à la jeune génération de dire : 'On est plus fort que ça’ », a fait comprendre Kyllian Mbappé, qui a aussi reconnu dans le média américain qu’il avait quand même eu du mal à gérer sa notoriété nouvelle après la victoire en Coupe du monde en Russie, qui a « changé sa vie » à tout jamais.