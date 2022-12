Mbappé chambré, la FIFA interpellée sur le cas Martinez

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Champion du monde avec l’Argentine, Emiliano Martinez a choqué pendant les célébrations. Le gardien d’Aston Villa est l’auteur de gestes déplacés envers l’attaquant français Kylian Mbappé. Suffisant pour que la FIFA s’y intéresse ?

Déjà critiqué pour son geste obscène avec le trophée du meilleur gardien, Emiliano Martinez a remis ça pendant les célébrations en Argentine. Le portier d’Aston Villa n’a pas pu s’empêcher de chambrer Kylian Mbappé à plusieurs reprises après la finale du Mondial remportée contre l'équipe de France (3-3, 4-2 t.a.b.). On a notamment vu l’Argentin reproduire son geste déplacé avec une poupée à l’effigie de l’attaquant français. Un comportement inacceptable pour Mourad Boudjellal.

Mais c'est encore pire en vidéo ce que fait Martinez avec la poupée Mbappé en fait 🤮pic.twitter.com/3BczFE3X6H — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) December 21, 2022

« On stigmatise les Argentins mais on a affaire à un abruti, a lâché sur RMC l’ancien président du RC Toulon en rugby. Le fait qu’il soit Argentin c’est un détail. Moi dans le rugby, j’ai eu des joueurs argentins. Et ils ont beaucoup de classe, vraiment beaucoup de classe. Quand il chambre Mbappé, ce n’est pas vraiment Mbappé qu’il chambre mais c’est la France, le pays dont Mbappé est quelque part une représentation. »

Inquiet, Mourad Boudjellal redoute l’exemple donné à la nouvelle génération. « (...) Quand tu es champion du monde, quelque part tu représentes le football. Et quand tu représentes le football auprès des gamins, car ils n’ont pas volé leur titre, cela veut dire que tu donnes l’exemple aux gamins, a prévenu le chroniqueur. Cela va être quoi le football de demain ? Cela va être que quand une équipe de jeunes en bat une autre équipe de jeunes ils vont leur faire un bras d’honneur, un doigt et les chambrer. » C’est pourquoi le dirigeant incite la FIFA à prendre des mesures.

Boudjellal alerte la FIFA

« C’est de l’image, c’est pour cela que la FIFA doit intervenir. La FIFA doit mettre ce crétin face à ses responsabilités et face à ce qu’il représente pour la jeunesse en tant que champion du monde. On a affaire à un véritable abruti. Si j’étais Mbappé, je pense que j’irais voir les dirigeants d’Aston Villa en leur disant qu’il signe chez eux gratuitement s’ils dégagent cet abruti. Emiliano Martinez parle d’un joueur dont il n’a pas le dixième du talent. Avant de le chambrer, essaye simplement d’avoir le dixième de son talent », a taclé Mourad Boudjellal, loin d’être le seul Français choqué par le comportement du gardien.