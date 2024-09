Mbappé capitaine, le vestiaire des Bleus vote contre

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Un sondage a révélé samedi que la popularité de Kylian Mbappé était en chute libre en France. Mais un journaliste de L'Equipe affirme qu'au sein même du vestiaire tricolore, la star du Real Madrid est en minorité.

On pense ce que l'on veut des sondages, et celui réalisé par Odoxa à la demande de RTL n'échappe pas à la règle. C'est cependant une évidence que nulle ne peut nier, l'image de Kylian Mbappé auprès du grand public a pris du plomb dans l'aile et cela ne se justifie pas uniquement par son départ du PSG au Real Madrid. La grosse baisse de la cote de sympathie du champion du monde 2018 auprès des amateurs de foot et de la population est donc confirmée par cette étude d'opinion. Mais, invité à parler des résultats de ce sondage, Loïc Tanzi a confié que même au sein de l'équipe de France, Kylian Mbappé ne faisait plus du tout l'unanimité et ne devait le port du brassard qu'à une décision unilatérale de Didier Deschamps, le sélectionneur national n'ayant pas demandé l'avis de ses joueurs avant de prendre cette décision.

Griezmann capitaine des Bleus en cas de vote des joueurs

S'exprimant sur RTL dans On refait le match, le journaliste de L'Equipe, qui suit l'équipe de France, dévoile une face cachée du vestiaire des Bleus. « Lorsque Mike Maignan s’est exprimé dans le vestiaire après France-Italie, il visait Kylian Mbappé en disant que les joueurs de l’équipe de France avaient un comportement de starlettes. Mbappé l’a pris pour lui, et tout le monde a compris qu’il visait Mbappé. D’ailleurs, je pense que si aujourd’hui, on fait un sondage dans le vestiaire, ce n’est pas si net en faveur de Mbappé. Il y a clairement les pour-Mbappé et les contre-Mbappé. Cela rappelle ce qu’il s’était passé la saison passée pour le vote au poste de capitaine au Paris Saint-Germain où ils avaient fait un premier vote qui n'était pas à bulletin secret et c'est Marquinhos qui avait été élu, et finalement, ils décident d’en faire un deuxième à bulletin secret pour voir si Mbappé ne peut pas finir capitaine. Et c’est encore Marquinhos qui est élu. Si les Bleus avaient fait la même chose, je pense clairement que c’est Griezmann qui serait le capitaine de l’équipe de France », affirme Loïc Tanzi.

Les Bleus vont jouer deux matchs sans Mbappé

Quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé étant blessé et forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations face à Israël et la Belgique, on verra bien à qui le sélectionneur national confiera le brassard de capitaine. Mais on regardera aussi attentivement le comportement d'une équipe pas sortie indemne du dernier Euro 2024 et qui va devoir composer sans sa star offensive. Car quoi qu'on pense de Mbappé, il a largement contribué au titre Mondial en 2018 et que dire de sa performance lors du Mondial 2022.