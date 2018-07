EdF : BRP dément que Macron a forcé les Bleus à accélerer le bus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Non le bus de l'équipe de France n'a pas roulé à plus de 80km/h entre Roissy et l'Elysée, mais il est clair que le passage express des Bleus devant les supporters a clairement déçu ces derniers. Mais selon Bruno Roger-Petit, ancien journaliste polémiste désormais porte-parole du Président de la République, en aucun cas Emmanuel Macron n'a demandé à ce que les champions du monde arrivent le plus vite possible à l'Elysée.

« Démenti formel : il n'a jamais été demandé d'accélérer la descente des Champs-Élysées. Au contraire, la Présidence de la République a toujours indiqué à ses interlocuteurs que la durée envisagée semblait trop courte. Le président Emmanuel Macron a respecté l'agenda souhaité par l'équipe de France et ses représentants », précise BRP, qui ne veut pas qu'Emmanuel Macron soit pointé du doigt dans cette histoire. Reste à convaincre la principale association de supporters français qui digère mal les événements intervenus depuis la victoire à Moscou.