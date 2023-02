Les Bleus en manque d’attaquants, Giroud se sacrifie

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Contrairement à Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, Olivier Giroud n’a pas pris sa retraite internationale après le Mondial 2022. L’attaquant du Milan AC poursuit l’aventure, peut-être parce que sa succession n’est pas assurée.

Une page se tourne pour l’équipe de France. Après la finale du Mondial disputée au Qatar en décembre dernier, les cadres Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane ont annoncé leur retraite internationale. On pouvait s’attendre à ce qu’Olivier Giroud les imite. Mais l’attaquant de 36 ans, lui, a décidé de poursuivre l’aventure. Rien d’étonnant pour le journaliste Martin Mosnier qui rappelle le parcours atypique du Milanais.

Dans l'émission « 20h30 le dimanche » sur France 2, Olivier Giroud (36 ans) a conformé sa volonté de poursuivre son parcours avec l'équipe de France https://t.co/wHY5z83hqP pic.twitter.com/pfaGR1tGbj — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 12, 2023

« Pour moi, il y a deux raisons. Il ne sera jamais repu, a expliqué le spécialiste d’Eurosport. Giroud, il faudra le foutre à la porte, il ne prendra jamais la porte de lui-même en équipe de France. Je ne dis pas que ça n'a pas été difficile pour Varane et Lloris de rester au haut niveau, mais Giroud a dû se battre depuis le début. Je pense qu'il est plus conscient de la chance qu'il a parce qu'il y était moins préparé. Et puis la deuxième chose pour moi, c'est que Lloris et Varane sont partis et ils ont fait ça proprement. »

« C'est-à-dire que Lloris a attendu qu'il y ait un successeur, a ajouté notre confrère. Mike Maignan est préparé, il n'est plus très loin de Lloris en termes de niveau. C'est pareil pour Varane. Entre Upamecano, Konaté, Saliba, Fofana et j'en oublie, il y a de quoi faire. Mais si Giroud s'arrête aujourd'hui, sa retraite internationale s'ajouterait à celle de Benzema au même poste. Donc on aurait un gros problème. Il y a qui derrière ? Il y a Kolo Muani, Marcus Thuram. OK ils ont fait une bonne Coupe du monde mais c'est incomparable avec le vécu. »

Giroud sans successeur

« On ne sait pas ce qu'ils peuvent donner sur le long terme, même si Kolo Muani fait une saison extraordinaire en Bundesliga. Ça demande confirmation. Le poste d'avant-centre, avec ceux des latéraux, c'est doute celui où il y a le moins de profondeur. Donc il se dit que la concurrence est encore un peu derrière puisqu'on peut oublier l'axe pour Mbappé après la Coupe du monde qu'il a faite à gauche. Finalement, à ce poste de numéro 9, Giroud est un peu tout seul, il y a une petite concurrence mais elle est très légère. Il ne sent pas que les jeunes poussent dans son dos donc il reste et ça se comprend », a imaginé le journaliste.