Les Bleus en différé à l’Euro, la menace est réelle

En raison de la dissolution de l’Assemblée nationale dimanche soir, la chaîne TF1 a diffusé le match amical entre l’équipe de France et le Canada (0-0) avec quelques minutes de différé. De quoi provoquer la colère des amateurs de football. Et le scénario pourrait se répéter pendant l’Euro.

Au coup d’envoi de son match amical face au Canada dimanche, l’équipe de France était introuvable pour les téléspectateurs. La rencontre devait être retransmise en direct sur TF1 à 21h15. Mais il aura fallu attendre un quart d’heure supplémentaire pour voir les hommes de Didier Deschamps à l’écran. Le diffuseur a en effet proposé la partie avec quelques minutes de différé à cause de la décision inattendue d’Emmanuel Macron.

Suite à la lourde défaite de son parti aux élections européennes, le Président de la République a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale. La chaîne a donc choisi de traiter cette information en priorité, quitte à provoquer la colère des amateurs de football qui peuvent déjà craindre le même scénario pendant l’Euro. Après l’annonce du chef d’Etat, les prochaines élections législatives sont programmées le 30 juin et le 7 juillet. Rien à craindre en ce qui concerne la date du deuxième tour puisqu’aucune rencontre de la compétition ne se jouera.

En revanche, deux huitièmes de finale sont prévus le 30 juin, et l’équipe de France pourrait bien être concernée par l’un de ces matchs. Les Bleus, s’ils finissent parmi les quatre meilleurs troisièmes au terme de la phase de groupes, pourraient affronter le premier du groupe C (Angleterre, Serbie, Danemark, Slovénie) le dimanche 30 juin à 18 heures (sur M6), avec un risque de prolongation pendant la soirée électorale. Ou croiser le premier du groupe B (Espagne, Croatie, Italie, Albanie) à 20 heures, dans un match diffusé sur TF1 au plus mauvais moment. Les supporters français n’ont plus qu’à espérer une qualification parmi les deux premiers de la poule.