Mbappé n'est pas le patron, Pogba plus fort qu'Al-Khelaifi

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a beau avoir un poids important au sein de l'équipe de France, on l'a vu avec l'affaire des sponsors, le vrai patron des Bleus n'est autre que Paul Pogba. Didier Deschamps peut compter sur le milieu de la Juventus.

L’équipe de France est composée de joueurs dont le caractère est fort, mais forcément une hiérarchie s’est mise en place depuis que Didier Deschamps a pris les commandes des Bleus. Pour les supporters tricolores, au vue des derniers événements, et notamment de son attitude ferme face aux opérations de communication, Kylian Mbappé semblait avoir endossé le costume de leader et de meneur des champions du monde. A quelques mois du Mondial au Qatar, la star du Paris Saint-Germain avait en plus montré sa fermeté face au président de la Fédération Française de Football lorsque ce dernier avait zappé le problème du racisme dans le foot. Cependant, dans la réalité, même si Kylian Mbappé est évidemment un homme fort et a une voix qui porte dans le vestiaire français, il y a un autre joueur capable de lui faire face et même de lui faire savoir quand cela ne va pas pas.

Paul Pogba le patron naturel de l'équipe de France

Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Et ce joueur n’est autre que Paul Pogba. Du haut de ses 29 ans, et malgré quelques saisons délicates avec Manchester United, le milieu de terrain, qui a retrouvé la Juventus lors du mercato, est capable de ramener Kylian Mbappé à la réalité. Très proche de Didier Deschamps, La Pioche a toute la confiance du sélectionneur des Bleus lorsqu’il s’agit de remettre les pendules à l’heure, quel que soit le joueur en face de lui. Et notamment Kylian Mbappé. Dans L’Equipe, on apprend ainsi qu’après les propos d’Olivier Giroud lors de la préparation de l’Euro 2021, et face au mécontentement de Mbappé, c’est Pogba qui avait demandé et obtenu de Deschamps de faire face à la presse pour dégonfler la portée de cette histoire au sein de l'équipe de France. Entre les deux hommes, la complicité est totale et cela donne à Paul Pogba une importance décisive quand il y a besoin de parler aux stars de l’équipe.

Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Pour Damien Degorre, Paul Pogba est « un des seuls joueurs capables de rappeler à l’ordre Kylian Mbappé s’il estime qu’il n’effectue pas assez de travail de remplacement. Et Mbappé s’exécutera. » Cela même si Hugo Lloris est le capitaine de l’équipe de France depuis de longues années et que le sélectionneur national n’a pas du tout l’intention de remettre en cause cette hiérarchie alors que la défense du titre obtenu en 2018 se profile. On comprend mieux pourquoi Paul Pogba a pris le risque de refuser une opération du genou, suite à un pépin lors de son premier match amical joué avec la Juventus, le milieu français plaçant sa participation à la prochaine Coupe du Monde au-dessus de tout. Pendant les cinq semaines de sa rééducation, c'est tout le football tricolore qui va retenir son souffle.