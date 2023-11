Lepenant va faire oublier Zaïre-Emery, le pari fou de Thierry Henry

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Après deux rassemblements brillants en Equipe de France Espoirs, où Thierry Henry l’avait nommé capitaine, Warren Zaïre-Emery a été appelé par Didier Deschamps pour les matchs contre Gibraltar et la Grèce.

Auteur d’un début de saison exceptionnel sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery s’était également imposé comme le cadre de l’Equipe de France Espoirs. A seulement 17 ans, Thierry Henry en a fait son capitaine et son taulier du milieu de terrain. Mais tout va décidément trop vite pour le joueur parisien, sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs contre Gibraltar et la Grèce en l’absence d’Aurélien Tchouaméni, blessé avec le Real Madrid. Le phénomène du PSG aura sans doute du temps de jeu durant ce rassemblement, l’occasion pour lui de s’installer dans le groupe tricolore à quelques mois de l’Euro en Allemagne.

L’heure est maintenant au casse-tête pour Thierry Henry, qui va devoir trouver la bonne formule dans son 4-4-2 en losange afin de remplacer Warren Zaïre-Emery. A en croire Giovanni Castaldi, qui suit l’Equipe de France Espoirs pour la Chaîne L’Equipe, le sélectionneur des Bleuets compte s’appuyer sur Johan Lepenant. Il faut dire que malgré son manque de temps de jeu avec l’OL, l’ex-milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen a toujours répondu aux attentes du staff de l’Equipe de France Espoirs depuis la prise de fonctions de Thierry Henry.

Thierry Henry compte beaucoup sur Lepenant

« A la fin de l’entraînement des Bleus, Zaïre-Emery est venu saluer son ancien sélectionneur Thierry Henry, on sent qu’il y a une belle relation entre les deux hommes. L’absence de Warren Zaïre-Emery va changer des choses dans l’équilibre de l’équipe de Thierry Henry. On sait que dans son système avec un numéro dix et trois milieux récupérateurs en losange, il y a une notion d’équilibre qui est essentielle et Zaïre-Emery a peu d’égale en Equipe de France Espoirs. Il y a toujours un potentiel offensif très intéressant et il y a Lepenant qui est très bon avec les Espoirs et qui devra prendre encore plus de responsabilités avec l’absence de Warren Zaïre-Emery » analyse le journaliste, pour qui le milieu de terrain de l’OL va devoir prendre le relai même si son impact n’est pas vraiment comparable avec celle d’un joueur tel que « WZE ».