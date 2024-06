Législatives ‍: RMC demande à Mbappé et Griezmann de se mouiller

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ousmane Dembélé a évoqué la situation politique en France et a appelé tous les supporters des Bleus à aller voter… sans pour autant exprimer ses opinons.

« Il faut, je pense, se mobiliser pour aller voter. J'ai regardé le journal télévisé de 13 heures récemment et j'ai vu que la moitié des électeurs n'étaient pas allés voter. Il faut aller voter ». Le message d’Ousmane Dembélé en a peut-être surpris plus d’un jeudi en conférence de presse, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l'Equipe de France a lancé un véritable appel aux urnes dans l’optique des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet prochain. Le 9 juin dernier, le Rassemblement National a récolté 31 % des suffrages, ce qui a conduit Emmanuel Macron à dissoudre l’Assemblée Nationale et a renvoyé les Français aux urnes pour élire de nouveaux députés.

Sur le plateau de RMC, le journaliste Jean-Louis Tourre a évoqué le lien entre la politique et l’Equipe de France. Prenant la comparaison de 2002, lorsque l’Equipe de France de Marcel Desailly avait signé un communiqué pour faire un barrage au Front National de Jean-Marie Le Pen, le journaliste aimerait que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en fassent de même en prenant la parole et en se positionnant de manière claire sur le plan politique. « Dembélé lance un véritable appel ? Enfin ! La veille, je m’inquiétais car Upamecano et Coman, sur cette question, ont dit ‘circulez, on parle de foot, pas de politique’. Avant la Coupe du monde 2002, Jean-Marie Le Pen passe le premier tour des élections présidentielles, et il y a un communiqué commun des joueurs de l’Equipe de France qui était tombé avec le capitaine Marcel Desailly en tête pour dire qu’il fallait faire barrage au Front National » détaille le journaliste avant de poursuivre.

Mbappé et Griezmann pour faire comme Zidane

« Zinedine Zidane avait aussi pris la parole, c’est pour ça que j’attendais une prise de parole de Kylian Mbappé ou d’Antoine Griezmann. Ça arrivera peut-être d’ici au 1er tour mais au moins, il y a un engagement en appelant les gens à aller voter. Les infos que l’on a, c’est que c’est un sujet entre eux. Ils parlent de ce qui se passe en France au niveau de la politique. Pour l’instant, ils rechignent à prendre partie. Il n’y a pas un engagement politique clair à faire barrage au Rassemblement National » a lancé le rédacteur en chef du service foot de RMC. En pleine préparation de l’Euro, Didier Deschamps se passerait bien en revanche de toutes ces considérations politiques et espère sans doute que ses joueurs, notamment ses cadres comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, ne s’éparpillent pas et restent focus à 100 % sur la compétition. Sans compter qu'il est aussi possible que les joueurs tricolores ne soient pas tous d'accord sur une prise de parole à ce sujet.