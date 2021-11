Le Qatar ou la honte, la France n'a pas le choix !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France sera qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar en cas de victoire contre le Kazakhstan. Tout autre résultat pourrait faire des vagues quand même.

Premiers de leur groupe qualificatif pour le Mondial 2022, les Bleus de Didier Deschamps accueillent l’équipe de Kazakhstan, qui est à la dernière place du groupe avec trois nuls et quatre défaites en sept matchs. Sur le papier, il n’y a pas photo entre les deux sélections, et on voit mal comment la France pourrait se rater lors de ce rendez-vous décisif. Mais l’histoire du foot tricolore rappelle combien il faut être prudent, ceux qui se souviennent du fameux France-Bulgarie 93 étant encore nombreux. Quoi qu’il en soit, Hugo Lloris et ses coéquipiers sont les grandissimes favoris de cette rencontre, et si l'équipe de France ne valide pas son ticket pour le Qatar dès ce samedi soir cela pourrait déclencher une montagne de critiques, lesquelles s’étaient calmées après la victoire des Bleus en Ligue des Nations.

Les Bleus qualifiés à 23h, la France y croit !

Pour Bernard Lions, il serait totalement inadmissible de voir la France tomber au Parc des Princes face à la sélection du Kazakhstan. « Si on n’est pas capable de battre le Kazakhstan à Paris et de se qualifier dès ce samedi pour la Coupe du Monde, alors on n’a rien à faire au Qatar. Il faut être sérieux quand même. Une faute professionnelle c’est déjà arrivé récemment à des grands nations, demandez à l’Italie, aux Pays-Bas si ce n’est pas important d’être au Mondial. Là, le Portugal, l’Espagne ou encore la Croatie ont des matchs très durs à jouer dimanche, et l'Italie jouera gros lundi, c’est pour cela que pour la France il faut impérativement régler cela contre le Kazakhstan », a prévenu le journaliste de L'Equipe, qui ne veut pas revivre le cauchemar de novembre 1993. Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé voudront rapidement effacer ce scénario ce samedi au Parc.