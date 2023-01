Le Graët victime d’un acharnement, c’est prouvé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Contraint de se mettre en retrait le temps de l’audit à la Fédération Française de Football, la patron de l’instance Noël Le Graët fait l’objet d’une énorme polémique. Un scandale jugé injustifié selon l’un de ses rares soutiens Fred Le Grand, président de Guingamp.

Tout n’est pas encore perdu pour Noël Le Graët. Le président de la Fédération Française de Football, très critiqué pour ses propos sur Zinedine Zidane, ou suite aux scandales autour de l’instance, a lui-même proposé de se mettre en retrait le temps de l’audit. Mais assure qu’il reprendra sa place une fois l’enquête terminée. En attendant, le dirigeant conserve encore quelque soutiens à l’image de Pierre Borghini ou de Fred Le Grand, le président de Guingamp qui juge son traitement totalement injustifié.

Noël Le Graët aura survécu à des accusations de harcèlement sexuel, à un management douteux, à des propos homophobes, racistes et sexistes mais va tomber pour avoir déclaré qu'il n’en avait "rien à secouer de Zidane". Le foot, cet univers impitoyable... — Nils Wilcke (@paul_denton) January 11, 2023

« Mon amitié pour Noël Le Graët n’est un secret pour personne, a-t-il confié au quotidien régional Ouest-France. Vous conviendrez avec moi que l’acharnement médiatique que vit actuellement Noël n’a rien d’agréable. Le traitement dans les médias, comme sur les réseaux sociaux, en dit long sur l’air du temps… La violence des propos est toujours démesurée. À titre personnel, je ne peux que le constater et le regretter. C’est dur mais c’est comme ça. »

Un nouveau soutien pour Le Graët

« Je constate un traitement de l’information complètement à charge, a poursuivi Fred Le Grand. Seuls les rares journalistes qui l’ont côtoyé professionnellement osent souligner que Noël Le Graët est et restera comme un des dirigeants qui a le plus marqué l’histoire du sport en France. C’est factuel même si ça n’est jamais souligné depuis quelques semaines. » De son côté, Noël Le Graët n’est pas du tout inquiet pour son avenir. Le Breton assure que l’audit finira par l’innocenter et qu’il retrouver sans problème son poste de président de la Fédération Française de Football, et ce malgré les graves témoignages sur ses gestes.