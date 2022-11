Le Graët déconseille le brassard LGBT à Lloris

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le 22 novembre prochain, la France sera très attendue pour son premier match à la Coupe du monde au Qatar, face à l’Australie.

Après l’annonce de la liste des 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, l’excitation monte doucement mais surement en France avant la Coupe du monde. Les Bleus ont un titre à défendre et une troisième étoile à décrocher, même si le contexte n’est pas vraiment favorable avec les blessures de Paul Pogba et de N'Golo Kanté ainsi que les révélations au sujet de la Fédération Française de Football et de son président Noël Le Graët. Dans une interview accordée à L’Equipe, le patron de la FFF a justement évoqué ce Mondial au Qatar et a abordé l’une des questions polémiques : le brassard arc-en-ciel aux couleurs de la diversité, qu’est censé porter Hugo Lloris tout comme plusieurs capitaines de sélection durant la Coupe du monde.

Le Graët pas favorable au brassard LGBT

Dans un pays où l’homosexualité n’est pas vraiment perçue de la même manière qu’en France, Noël Le Graët n’est pas favorable à ce que Lloris porte ce brassard. Et il l’a fait savoir de manière limpide dans les colonnes du quotidien national. « On va en discuter. Mais j'aime autant qu'il ne le fasse pas. On va jouer dans un pays que l'on doit respecter. Mais s'il faut le porter, on le portera. Ce n'est pas que je ne suis pas favorable à ce brassard, mais quelques fois, je me dis que l'on veut être tellement donneurs de leçon qu'il faudrait regarder aussi ce qui se passe chez nous. On n'est pas associés à cela pour le moment. Mais si quelque chose ne me plaît pas sur place, je le dirai, peut-être même avant ceux qui ont signé. Pour ma part, j'ai de bonnes relations avec Gianni Infantino » a lancé Noël Le Graët, qui a par ailleurs évoqué la situation de la FFF, qui fait l’objet d’un audit de la part du ministère des Sports ces dernières semaines.

« Il y a un audit en cours (celui lancé par le ministère des Sports).Il va se terminer assez vite. Je suis parfaitement serein sur son issue. Ensuite, concernant ce qui est paru dans la presse, il y a une plainte de ma part, une autre de la Fédération et une de Florence Hardouin. Pour moi, cette affaire est terminée. J'ai fait ce qu'il fallait. Et je n'ai jamais fait ce qui m'est reproché (l'envoi des SMS à caractère sexuel) » a prévenu Noël Le Graët, pour qui la FFF n’a rien à se reprocher. Selon lui, les joueurs de l’Equipe de France peuvent donc partir à la Coupe du monde au Qatar parfaitement sereins. C’est moins le cas de Didier Deschamps, dont l’avenir est totalement incertain. Et pour cause, Noël Le Graët a reconnu sans langue de bois que si le sélectionneur des Bleus n’atteignait pas les demi-finales, alors il ne serait plus à la tête de l’Equipe de France après la Coupe du monde. S’il atteint cet objectif en revanche, le sélectionneur des Bleus aura la main sur son avenir.