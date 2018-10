EdF : Bague de champion du monde, l'énorme décision de Pogba !

Dans : Equipe de France.

Champions du monde un peu à la surprise générale en Russie, les joueurs français ont ravivé la flamme dans le pays, notamment par leur incroyable solidarité tout au long de la compétition.

Un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain qui a fait taire les sceptiques et mis en avant le collectif monté par Didier Deschamps. Toutefois, aucun état de grâce pour les Tricolores, dont les oreilles ont un peu sifflé dernièrement. En effet, sous la pression de Paul Pogba et Antoine Griezmann notamment, les champions du monde ont obtenu de la FFF la fabrication d’une bague de champion, à la manière de ce qui se fait dans les sports US. Un peu pompeux mais pourquoi pas.

Toutefois, le fait que la fédération participe financièrement à ce bijou de luxe pas forcément prévu au budget a fait grincer des dents, et même au sein de l’effectif, où certains n’étaient pas franchement convaincus par cette dépense sur le compte de l'instance en charge du football amateur. Résultat, après quelques semaines de palabres, le rassemblent de cette semaine a permis de faire le point, et si les bagues seront bien créées en Californie par un spécialiste du genre, Le Parisien annonce que Paul Pogba a mis fin au débat en prenant pour lui la totalité des frais engendrés par l'achat de ces bagues de « World Champion ». La FFF n’aura qu’à s’occuper du transport, de l’organisation et de la logistique, soit un coût autour de 10.000 euros, et ne participera pas donc pas directement sur le plan financier à ce petit « kiff » que voulaient se faire quelques Bleus fans de NBA notamment.