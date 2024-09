LdN ‍: La France prend une violente claque italienne ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ligue des Nations, groupe A2, 1ère journée

Parc des Princes

France-Italie 1-3

Buts : Barcola (1e) pour la France ; Dimarco (30e), Frattesi (51e), Raspadori (74e) pour l’Italie

Après un Euro terne mais conclu en demi-finale, l'Equipe de France reprenait face à une équipe bien plus malade qu'elle : l'Italie. Cela se voyait dès l'entame avec une perte de balle idiote de Di Lorenzo. Barcola fonçait au but et ouvrait le score après 13 secondes de jeu, le but le plus rapide de l'histoire des Bleus. L'euphorie française était calmée par la réaction transalpine avec une tête de Frattesi sur la barre de Maignan (6e). Progressivement, l'Italie prenait le dessus alors que la France mettait de moins en moins en danger Donnarumma. La punition survenait à la demi-heure avec un une-deux Tonali-Dimarco conclu par l'Intériste d'une volée sublime.

La France baissait encore de pied après le repos et le score tournait mal. Fofana perdait un ballon au milieu, le contre italien était fulgurant et Frattesi finissait parfaitement l'action. Les Bleus avaient une possession de balle stérile et ils ne mettaient pas en danger le gardien italien. Pire, Raspadori enrhumait trop facilement Saliba avant d'ajuster Maignan. 3-1, la France est battue à domicile par l'Italie pour la première fois en 70 ans. Une claque mal venue avant la réception de la Belgique lundi à Lyon.