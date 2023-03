La France gagne, Carine Galli s'en prend à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Equipe de France a remporté ses deux premiers matchs de qualification à l’Euro 2024 en venant à bout des Pays-Bas et de l’Irlande. Le second succès fut moins convaincant.

Vendredi soir, l'Equipe de France a livré un récital au Stade de France pour venir à bout des Pays-Bas. Lundi en revanche, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont davantage bataillé pour battre l’Irlande à Dublin. Il a fallu attendre la seconde période pour ouvrir le score grâce à une frappe magnifique de Benjamin Pavard et sans un arrêt monumental de Mike Maignan dans le temps additionnel, les Bleus auraient concédé le match nul. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, la journaliste Carine Galli a livré son analyse sur le match de l’Equipe de France face à l’Irlande. Et selon elle, Didier Deschamps est en partie responsable de la prestation moyenne de la France et notamment de la fin de match extrêmement laborieuse du vice-champion du monde 2022.

Didier Deschamps ne fait pas l'unanimité

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

« Tu te retrouves à vivre une fin de match où tu es sauvé par ton gardien, alors que tu as un banc de qualité avec des joueurs intéressants. Il y a absence de coaching. […] Marcus Thuram est obligé de rentrer à dix secondes de la fin ? […] Ce que je regrette, c’est qu’on ne reste qu’à 0-1 et qu’on coache pour maintenir ce score et ne pas prendre de but, alors qu’on a bien vu qu’entre la 60e et la 82e, les Irlandais sont physiquement cuits. […] C’est formidable. On se contente de peu » a analysé Carine Galli, peu convaincue par la prestation de l’Equipe de France à Dublin. Giovanni Castaldi n’a pas non plus été tendre avec Didier Deschamps après le match des Bleus contre l’Irlande. « Ce qui m’a déplu dans ce match-là, c’est le coaching. C’est à dire qu’on a eu un coaching pour préserver la victoire. Quand tu vois que tu es en difficulté, que tu as du mal à percuter quand tu es dans le cœur du jeu, je ne comprends pas pourquoi un garçon comme Kephren Thuram n’est pas sorti du banc. Tu peux très bien le faire entrer à la place d’Adrien Rabiot » estime le journaliste de la Chaîne L’Equipe. Malgré les victoires, Didier Deschamps cristallise toujours des critiques à son encontre en ce début de campagne de qualifications pour l’Euro 2024.