La Marseillaise sifflée, Deschamps nargue les Tunisiens

Par Eric Bethsy

Avant le coup d’envoi du match contre la Tunisie mercredi, des supporters des Aigles ont sifflé la Marseillaise. Leur comportement n’a évidemment pas plu au sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, qui ne s’est pas gêné pour les chambrer.

En nette supériorité numérique dans les tribunes, la Tunisie a bénéficié d’un énorme soutien pendant la victoire face à l’équipe de France (1-0) mercredi. Les supporters des Aigles de Carthage ont animé la rencontre, mais n’ont pas adopté un comportement irréprochable avant le coup d’envoi. Des fans tunisiens ont en effet sifflé la Marseillaise. Une attitude incompréhensible pour le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, pas tendre avec les supporters de la Tunisie.

La Marseillaise sifflée.

LAMENTABLE! — frédéric hermel🇫🇷 (@fredhermel) November 30, 2022

« Si c'était une vraie ambiance de foot ? Je ne sais pas si c'est vraiment une ambiance de foot, a nuancé l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse. On jouait à l'extérieur, encore plus que d'habitude. La Tunisie a un soutien très important. Siffler la Marseillaise, ce n'est pas le foot. Ni un autre sport d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Tant mieux s'ils ont ce soutien-là, mais ils sont éliminés ce (mercredi) soir. » Les Tunisiens n’apprécieront pas le chambrage de Didier Deschamps. Pas plus que l’initiative de la Fédération Française de Football.

La Tunisie privée de victoire ?

Rappelons que l’instance tricolore essaie de faire annuler sa défaite dans ce troisième match de la phase de groupes. Une réclamation a été portée auprès de la FIFA concernant le but d’Antoine Griezmann refusé par la VAR pour un hors-jeu, alors que l’arbitre n’était pas autorisé à solliciter l'assistance vidéo après avoir laissé le jeu reprendre. Bien sûr, cet appel ne changera rien au sort des deux équipes. Mais nul doute que la Tunisie n’apprécierait pas de se voir privée d’une victoire de prestige contre les champions du monde en titre.