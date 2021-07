La France tient des coupables, les fusibles vont sauter

Dans : Equipe de France.

Dans la foulée de l'élimination de l'Euro 2021, et à 16 mois du Mondial au Qatar, l'équipe de France veut vite réagir. Et des têtes vont tomber après une réunion prévue la semaine prochaine.

L’équipe de France n’aura pas particulièrement brillé lors de l’Euro qui s’est terminé pour les Bleus par une élimination aux tirs au but face à la Suisse. Une formation suisse éliminée vendredi par l’Espagne, là encore après une séance de tirs au but. Si du côté des Bleus, l’avenir de Didier Deschamps semble assuré, il est évident que dans la perspective du Mondial 2022, qui aura lieu en novembre et décembre au Qatar, Noël Le Graët ne peut pas rester les bras croisés face à ce qui est tout de même un énorme échec pour la France, considéré comme le grandissime favori de l’Euro. En début de semaine prochaine, le président de la Fédération Française de Football va rencontrer son sélectionneur national et à priori il y a avoir du changement.

Selon RMC, les footballeurs tricolores auraient obtenu la tête du préparateur physique, Cyril Moine. « La préparation physique serait assez largement remise en cause par le vestiaire de l’équipe de France. Certains cadres ont ainsi fustigé une préparation trop intense, et ce, dès le début du rassemblement. "Trop fort, trop vite" à en croire le vestiaire, qui estime être arrivé à la compétition dans le creux, et non dans la phase ascendante, à 100% ou presque, au moment d’aborder le vif du sujet », explique le média, qui précise que pour remplacer Cyril Moine, Didier Deschamps pense à Grégory Dupont, qui était à ce poste lors du Mondial 2018. Outre ce changement d’importance, c’est également le rôle de Florence Hardouin, la cheffe de la délégation tricolore, dont Noël Le Graët n’est pas un fan acharné, loin de là même, alors que le sélectionneur national apprécie plutôt celle qui est la directrice générale de la FFF. Autrement dit, ça pourrait valser chez les Bleus, même si les joueurs ne se sont pour l'instant pas encore remis publiquement en cause.