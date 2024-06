La France est zéro sans Mbappé, un champion du monde accuse

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Vendredi, la France a été incapable de marquer un but aux Pays-Bas. Thuram, Griezmann ou encore Dembélé ont été maladroits dans les 30 derniers mètres. De quoi se demander si l'Equipe de France peut réellement se passer de Kylian Mbappé.

Un match nul au goût amer pour les Bleus. Dominateurs face aux Pays-Bas, les hommes de Didier Deschamps ont du se contenter d'un match nul 0-0. Clairement, l'Equipe de France a eu les occasions pour remporter ce choc du groupe D. Antoine Griezmann notamment a été servi deux fois devant le but sans réussir à être juste techniquement pour conclure. De son côté, Marcus Thuram a été lancé seul en profondeur mais sa frappe n'a même pas trouvé le cadre. L'ombre de Kylian Mbappé, laissé sur le banc à Leipzig, a plané sur ce match.

La France doit savoir marquer sans Mbappé

Le futur attaquant du Real si prolifique habituellement a manqué. C'est d'autant plus le cas que les Bleus lui doivent leur seul but de l'Euro contre l'Autriche. Avec ses dribbles déroutants et son centre parfait, il avait poussé Maximilian Wober à marquer contre son camp. La France est-elle donc condamnée à l'impuissance sans son buteur ? C'est ce que craint Alain Boghossian. Le champion du monde 1998 s'est exprimé sur les ondes de RTL.

« Il ne faut que pas qu'on devienne une équipe dépendante de Kylian Mbappé. Les joueurs n'ont pas marqué de point, à l'image d'un Marcus Thuram qui doit être un peu plus tueur devant le but, à l'image d'un Griezmann qui nous a habitué à ne pas manquer ses occasions », a t-il indiqué. Outre son côté finisseur, Mbappé a aussi manqué aux Bleus pour sa capacité à « casser les lignes » dans les défenses adverses selon Boghossian. L'ancien milieu marseillais conseille à Deschamps d'utiliser Bradley Barcola pour remplir ce rôle en Equipe de France, jugeant que Dembélé n'était pas au « niveau attendu » pour être le digne remplaçant de Mbappé dans cet aspect du jeu. En d'autres termes, la France peut s'en sortir sans son capitaine si ses cadres augmentent leur niveau de performance.