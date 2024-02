La France a un plan pour les penalties, Lloris en rigole

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Marquée par les échecs de ses différentes sélections dans les séances de tirs au but, la Fédération Française de Football va lancer un processus pour mieux gérer cet exercice. Mais pour Hugo Lloris, cette initiative risque de ne rien donner.

Après la finale du Mondial 2022 perdue contre l’Argentine (3-3, 4-2 tab), Hugo Lloris avait fait partie des Français critiqués. L’ancien gardien et capitaine des Bleus, peu à l’aise sur penalty, était de nouveau passé à côté de la séance des tirs au but. Le portier du Los Angeles FC admet sa faiblesse dans cet exercice. Mais d’après lui, les coéquipiers de Lionel Messi partaient avec un avantage.

«Kylian? On veut tous le voir Ballon d’or, gagner la Ligue des champions», assure Lloris

« Quand les Argentins se présentent, il n’y a que des gars qui tirent les penalties en club. Chez nous non, à part Kylian (Mbappé), a rappelé Hugo Lloris dans les colonnes du Parisien. L’expérience s’acquiert à travers des défaites. Je suis persuadé que si demain l’occasion se représente pour Kingsley (Coman) ou Aurélien (Tchouaméni, qui avaient raté leur tentative), ils auront ce vécu. Ce n’est pas un traumatisme, juste une expérience. » En tout cas, les échecs des sélections françaises s’accumulent dans les séances de tirs au but, d’où le processus lancé par la FFF pour progresser dans ce domaine. Une initiative qui n’a pas l’air de convaincre Hugo Lloris.

Lloris s'interroge sur le plan de la FFF

« Est-ce que ça peut se travailler ? C’est bien de se poser la question. Il y a un réel objectif, mais est-ce réalisable ? Je ne peux pas y répondre, a réagi le natif de Nice. Il y a, par exemple, des gardiens plus à l’aise que d’autres dans cet exercice. Je n’ai pas été beaucoup en réussite dans ma carrière sur cet aspect-là même si j’en ai arrêté d’importants. Quand tu en discutes avec Dibu Martinez, pour lui c’est un jeu, psychologique. Je ne sais pas faire. Mais ça ne veut pas dire qu’il a gagné toutes ses séances de pénalty. Tu aurais aimé faire plus, faire mieux, et quand la réussite n’est pas de ton côté, c’est toujours difficile. » Hugo Lloris n’est pas loin de prononcer le mot « loterie » qui fait tant débat.