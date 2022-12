L'info qui secoue l'Angleterre avant de jouer la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A la veille de France-Angleterre, des révélations d'un journal anglais annoncent que l'ambiance était très tendue dans le groupe anglais, avec notamment le départ houleux de Ben White.

Il n’y a pas que la France qui a perdu des joueurs de sa liste de départ depuis son arrivée au Qatar. Si les Bleus ont du laisser partir Karim Benzema avant le début de la compétition, l’Angleterre a vu deux joueurs repartir au pays. Il y a eu Raheem Sterling, obligé de rentrer pour s’occuper des siens après un cambriolage chez lui, et qui pourrait revenir à temps pour être dans le groupe contre la France. Mais il y a 10 jours, c’est le défenseur d’Arsenal Ben White qui est reparti chez lui pour des raisons « personnelles » selon la Fédération Anglaise. En fait, il n’en est rien et le Daily Star révèle, à la veille du match des Three Lions face à la France, que la situation était explosive autour du défenseur central au début de la compétition.

Ben White s'embrouille avec l'adjoint de Southgate

Plusieurs éléments sont mis en avant par le média anglais pour expliquer cette situation, qui s’est terminée par un vif échange verbal avec l’adjoint de Gareth Southgate, Steve Holland, et finalement le départ de Ben White. Ce dernier n’aurait tout d’abord pas impressionné le staff par sa forme physique, et ne faisait pas partie des plans défensifs du sélectionneur. De quoi mettre une mauvaise ambiance et le joueur d’Arsenal avait du mal à cacher sa déception. Une engueulade avec Holland aurait ainsi eu lieu en préparation du match face aux Etats-Unis, où il ne semblait pas du tout concerné par le briefing sur ses futurs adversaires. Et l’embrouille a continué devant tout le reste du groupe, ce qui a contribué à mettre une ambiance malaisante.

Cela a débouché sur la décision mutuelle de mettre fin à cette aventure pour Ben White, reparti directement chez lui sans avoir joué le moindre match. Jusqu’à présent, les joueurs, les entraineurs et la fédérations avaient parfaitement réussi à cacher ce problème malgré la présence de nombreux médias anglais au Qatar. Mais cette épine dans le pied des Anglais juste avant leur match contre la France va en tout cas faire parler dans le Royaume, où Ben White s’est pour le moment muré dans le silence.