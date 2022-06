L'équipe de France est prévenue, le Danemark c'est meilleur que l'Allemagne

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France se prépare à un sprint en Ligue des Nations, avec un match face au Danemark ce vendredi au Stade de France. Ce sera compliqué, prévient Guy Stéphan.

Avec le Danemark, la Tunisie et une équipe à déterminer entre les Emirats Arabes Unis, l’Australie et le Pérou, la France n’est pas tombée dans un groupe de la mort pour la Coupe du monde au Qatar. Sur le papier tout du moins. Car le Danemark n’est pas forcément un nom qui fait peur, mais c’est un adversaire qu’il faudra respecter et redouter. A la veille d’affronter justement la formation scandinave au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations, Guy Stéphan, qui prendra la relève de Didier Deschamps sur ce match en raison du deuil du sélectionneur national, a prévenu que le Danemark méritait un peu plus de considération qu’actuellement. Même si le fait de jouer deux fois contre la formation de Christian Erkisen permettra aussi d’en savoir plus sur cette sélection qui a terminée largement en tête de son groupe éliminatoire, devant l’Ecosse.

Une équipe sous-cotée

« Évidemment, ça nous permet de mieux les connaître mais ça permet aussi à l'adversaire de mieux nous connaître aussi. Je trouve que c'est une équipe un peu sous-cotée. On oublie un peu qu'elle est 11e mondiale. C'est meilleur que l'Allemagne, l'Uruguay, la Suède, le Sénégal, en tout cas au niveau du classement. On aura fort à faire demain mais on est prêt », a tenu à rappeler l’adjoint de Didier Deschamps. Une façon de souligner que le Danemark n’avait été battu en 1/8e de finale qu’aux tirs au but face à la Croatie, et avait aussi les demi-finales du dernier Euro, avec une défaite en prolongation face à l’Angleterre. C’est donc une équipe solidement ancrée sur ses certitudes qui débarquera ce vendredi au Stade de France. Et les Bleus, qui tirent un peu la langue en cette fin de saison, ne doivent pas s’attendre à une balade de santé dans cette rencontre.