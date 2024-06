L'Angleterre vengée, l'Euro attendra encore pour les Bleues

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Eliminatoires Euro 2025, 4e journée

Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne)

France-Angleterre 1-2

Buts : Diani (72e sur pen.) pour la France ; Stanway (21e), Russo (34e) pour l’Angleterre

Après sa belle victoire à Newcastle vendredi dernier, l'Equipe de France féminine a déchanté ce soir. A Saint-Etienne, les Bleues subissaient la force collective anglaise. Dominées dans le jeu, elles finissaient par craquer. D'une superbe frappe des 25 mètres, Stanway plaçait les Anglaises en tête. Puis, Russo trompait la gardienne française de la tête après un beau mouvement des Lionesses. Un scénario qui énervait Hervé Renard et provoquait une réaction d'orgueil de ses joueuses. Plus offensives, elles obtenaient finalement un penalty après un accrochage sur Geyoro. Pour sa 100e sélection, Diani prenait à contre-pied la gardienne anglaise. Un but insuffisant pour empêcher la défaite française. 1-2 pour l'Angleterre. La France grille un joker en vue de l'Euro et ne possède plus que 2 points d'avance sur l'Angleterre et la Suède.