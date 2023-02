Kolo Muani manipulé, Martinez enfonce le Français

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de son duel face à Randal Kolo Muani en fin de prolongation, Emiliano Martinez a été décisif en finale du Mondial 2022. Le gardien de l’Argentine a dégoûté l’attaquant français sur cet arrêt bien réfléchi.

Environ deux mois plus tard, Randal Kolo Muani reste affecté par cette action. L’attaquant de l’équipe de France continue de penser à son duel perdu face à Emiliano Martinez en toute fin de prolongation. Pas sûr que le joueur de l’Eintracht Francfort s’en remette un jour. D’autant que son bourreau en a rajouté une couche. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, l’Argentin a en effet révélé sa stratégie pour neutraliser son adversaire en finale du Mondial 2022.

« Le ballon a pris un effet étrange après avoir rebondi (sur une longue passe de Konaté) et j'ai senti qu'il pouvait la reprendre de volée, a raconté le portier d’Aston Villa. Je suis alors sorti "en diagonale", en laissant volontairement un peu d'espace sur ma gauche, au premier poteau. Comme pour lui dire : "Vas-y, mets-là à cet endroit." Je l'ai poussé à tirer là. »

« Puis, au moment de sa frappe, j'ai détendu mon bras gauche et ma jambe gauche pour refermer l'angle, a expliqué Dibu Martinez. C'est quelque chose que j'avais travaillé, bien sûr. Le fait de m'être entraîné pendant des années avec de grands attaquants m'a aidé sur cette action. » Décisive, cette intervention marque l’histoire du Mondial. Alors forcément, le champion du monde la considère comme le plus bel arrêt de sa carrière.

Martinez remercie Kolo Muani

« Par rapport au moment, à la pression, au match... Clairement, oui, même si j'en ai fait des plus beaux dans ma carrière. Juste après la prolongation, je me suis dit : "Wouah, quelle finale !" Je n'étais pas déçu du match nul, je me disais juste qu'on venait de vivre un truc de dingue. Je suis arrivé à la séance de tirs au but avec énormément de confiance », a reconnu le gardien de l’Albiceleste, qui a stoppé le penalty de Kingsley Coman et poussé Aurélien Tchouaméni à la faute.